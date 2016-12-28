Трамп просит Израиль потерпеть до его инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением. Об этом он написал в своем Twitter в среду, 28 декабря.

По словам Трампа, Израилю лишь надо пока набраться сил и терпения до 20 января – дня его инаугурации.





"Мы не можем и дальше позволять обращаться с Израилем со столь полным презрением и неуважением. В лице США они раньше имели прекрасного друга, но не сейчас. Началом конца было соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! Будь сильным, Израиль, 20 января не за горами!" – написал Трамп.





Напомним, на прошлой неделе Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании.



