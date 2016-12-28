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28 декабря 16, 18:23
В Израиле приостановили строительство поселений
Израиль,Иерусалим
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Нетаньяху ждет выступления Керри.
Нетаньяху ждет выступления Керри.

Израиль отложил голосование по строительству почти 500 новых домов для своих граждан в Восточном Иерусалиме до выступления государственного секретаря США Джона Керри. Речь американского политика запланирована на 18.00 по киевскому времени среды, 28 декабря, сообщает Reuters.

Ожидается, что Керри изложит свой взгляд на прекращение израильско-палестинского конфликта. Ввиду этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к мэрии Иерусалима с просьбой отменить запланированное рассмотрение 492 заявок на строительство в восточной части города, которая остается предметом споров между Израилем и Палестиной.

По мнению премьера, положительное голосование по новым поселениям может предоставить Керри арсенал аргументов "против".

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию об израильских поселениях. 
Korrespondent
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