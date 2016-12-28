Во Франции арестовали граждан, задумавших теракт

Инцидент произошел в ходе спецоперации на юге государства. Такие сведения озвучили в

Reuters со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

Один из злодеев был задержан в коммуне Кюньо. Он планировал осуществить атаку в ночь на 1 января. Двое других были задержаны в Тулузе во время полицейского рейда. Согласно предварительным данным, эти три человека не были знакомы друг с другом. Свои нападения они планировали воплотить в жизнь отдельно.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее во Франции уже произошло несколько терактов. Это произошло 13 ноября 2015 года в Париже. Этим летом боевики атаковали Ниццу.