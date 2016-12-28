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28 декабря 16, 18:55
Эрдоган считает, что США на стороне боевиков
Тайип,Эрдоган
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Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что Америка поддерживает террористов.

Он обвинил коалицию, которая борется с игиловцами, под управлением США в несоблюдении поставленных обещаний. Такую информацию озвучили в Deutsche Welle .

"Силы коалиции, к сожалению, на данный момент не придерживаются того, что обещали", – заметил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

По его мнению, коалиция поддерживает как «Исламское государство», так и курдским "Отрядам Народной самообороны", которые считаются вооруженным отвлетвлением сирийской курдской партии "Демократический союз".

"Они обвиняли нас в поддержке ИГ. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, в том числе и ИГ, YPG и PYD. Здесь сомнений нет. У нас есть достаточно подтвержденных доказательств - фотографий и видеозаписей ", – подчеркнул турецкий лидер.

Как сообща "УРА-Информ", недавно представлители евроэлиты обвинили Турцию в террористическом законодательстве, имея в виду смертную казнь. 
URA-Inform
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