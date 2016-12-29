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29 декабря 16, 10:27
России нужна поддержка для новых переговоров по Сирии
Сирия
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Россия добивается дипломатической поддержки переговоров, которые пройдут в Казахстане в январе и будут направлены на прекращение боевых действий в Сирии.

Россия добивается дипломатической поддержки переговоров, которые пройдут в Казахстане в следующем месяце и будут направлены на прекращение боевых действий в Сирии, - план, который может дать Москве больше возможностей для достижения договоренности по прекращению продолжающегося почти шесть лет конфликта, пишет The Wall Street Journal.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, по сообщению МИД РФ, в среду по телефону обменялся с мнениями о возможном соглашении со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Де Мистура выразил поддержку плана, обнародованного на прошлой неделе министрами иностранных дел России, Ирана и Турции, по проведению переговоров между членами сирийского правительства и некоторыми оппозиционными группировками в столице Казахстана Астане, заявил МИД. "Исламское государство" и группировка, прежде известная как "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.), будут исключены из процесса переговоров, говорится в статье.

Высшие чиновники из Анкары, Тегерана и Москвы встретились на прошлой неделе в российской столице, чтобы обсудить переговоры в Казахстане, в которых США участвовать не будут.

Американский чиновник заявил, что администрация Обамы не против проведения переговоров в Казахстане, несмотря на то, что американские дипломаты впрямую в них не участвуют. Единственным условием Госдепартамента, по словам чиновника, является то, чтобы переговоры соответствовали резолюциям по Сирии, одобренным ООН.

"США с нетерпением ожидают скорейшего возобновления переговоров между режимом и оппозиционными группировками, - заявил чиновник. - Мы продолжим работать с нашими многочисленными партнерами над достижением жизнеспособного всеобщего перемирия и над оказанием гуманитарной поддержки всем, кто в ней нуждается в стране".

Inopressa
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