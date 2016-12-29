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29 декабря 16, 12:20
Китаянка родила ребенка в 64 года
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Женщина установила национальный рекорд.
Женщина установила национальный рекорд.

Жительница китайской провинции Цзилинь родила сына в 64 года. Она стала самой возрастной женщиной в стране, родившей здорового ребенка, пишут китайские СМИ.

Роды прошли в среду, 28 декабря, в одной из больниц в городе Чанчунь. Младенец родился с помощью кесарева сечения, его вес – 3,7 кг.

Китаянка смогла забеременеть с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.

По информации СМИ, женщина и ее муж решились на такой шаг после того, как недавно умер их единственный ребенок.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Австралии женщина впервые стала матерью в 63 года. Она родила девочку. Отцу ребенка – 78 лет.
Korrespondent
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