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29 декабря 16, 15:40
Чехия создает центр для борьбы с пропагандой Кремля
российская пропаганда
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Центр начнет работу с 1 января 2017 года.
Центр начнет работу с 1 января 2017 года.

В Чехии с 1 января 2017 года начнет деятельность Центр противодействия терроризму и гибридным угрозам. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, в структуре которого будет действовать новое учреждение.

"По предварительным рекомендациям анализа национальной безопасности были определены гибридные угрозы, включая терроризм, радикализация и внешние кампании по дезинформации, которые представляют серьезную опасность внутренней безопасности. По рекомендациям, решено создать соответствующий правительственный орган", – говорится в сообщении чешского МВД.

Центр будет иметь аналитические, но не оперативные функции, и выявлять и анализировать угрозы для внутренней безопасности Чехии.

Как отмечают эксперты, Центр будет создан в том числе с целью противодействия российской пропаганде и дезинформации, которая активизируется в преддверии проведения в стране выборов в октябре 2017 года.

Напомним, в октябре Сенат Чехии принял постановление по ситуации в Украине, в котором подчеркнул необходимость прекращения поддержки сепаратистов со стороны России и восстановление украинского контроля над границей.
Korrespondent
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