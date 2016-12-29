Чехия создает центр для борьбы с пропагандой Кремля

В Чехии с 1 января 2017 года начнет деятельность Центр противодействия терроризму и гибридным угрозам. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, в структуре которого будет действовать новое учреждение.

"По предварительным рекомендациям анализа национальной безопасности были определены гибридные угрозы, включая терроризм, радикализация и внешние кампании по дезинформации, которые представляют серьезную опасность внутренней безопасности. По рекомендациям, решено создать соответствующий правительственный орган", – говорится в сообщении чешского МВД.





Центр будет иметь аналитические, но не оперативные функции, и выявлять и анализировать угрозы для внутренней безопасности Чехии.





Как отмечают эксперты, Центр будет создан в том числе с целью противодействия российской пропаганде и дезинформации, которая активизируется в преддверии проведения в стране выборов в октябре 2017 года.





Напомним, в октябре Сенат Чехии принял постановление по ситуации в Украине, в котором подчеркнул необходимость прекращения поддержки сепаратистов со стороны России и восстановление украинского контроля над границей.



