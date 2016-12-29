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29 декабря 16, 17:07
Баку о бое на границе с Арменией
Азербайджан
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В ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат Чингиз Гурбанов.
В ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат Чингиз Гурбанов.

Азербайджан заявил, что сегодняшний бой на границе с Армении произошел после того, армянская разведгруппа попыталась нарушить границу, но попала в засаду. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ранее Армения заявила о гибели военных на границе Азербайджана. Сообщалось, что вооруженные силы "Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения". Военные Армении в ответ открыли огонь из снайперских винтовок и гранатометов.

В оборонном ведомстве Азербайджана сообщили, что в ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат Чингиз Гурбанов.

"Видимо, относительное затишье, которое наблюдается на линии фронта в последнее время, не устраивает Армению и поэтому противник периодически и целенаправленно осуществляет провокации. Министерство обороны заявляет, что если и в дальнейшем противник будет продолжать подобные действия, то он подвергнется более тяжелым потерям", - сказали в оборонном ведомстве Азербайджана.

Ранее в Баку заявили о нарушении перемирия в Карабахе.
Korrespondent
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