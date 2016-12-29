Молдова создает лоукост-аэропорт

Правительство Молдовы планирует возобновить работу аэропорта Бельцы-Лядовены (Бельцы). Он расположен на севере страны, в 80 км от границы с Украиной.

"Предполагается, что благодаря модернизации аэропорта аэропорта "Бельцы-Лядовены" будет улучшена воздушная инфраструктура для северной части Молдовы, как для грузов, так и для пассажиров, возобновятся регулярные пассажирские рейсы из международного аэропорта Бельц в качестве аэропорта low-cost, в том числе путем включения его в Свободную экономическую зону "Бельцы", — сообщает сайт noi.md.

Ранее компания Polo Invest (Латвия) по заказу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы представила проект North Aiport Moldova. Этот план модернизации аэропорта Бельцы-Лядовены может быть реализован в два этапа. На первом будет построен новый терминал площадью 2,5 тыс. кв. м с пропускной способностью 500 тыс. пассажиров в год. Стоимость работ оценивается в 4,5 млн евро.

На втором этапе построят более мощный терминал — площадью 25 тыс. кв. м и с пропускной способностью 1,5 млн пассажиров в год. Также будет сооружена новая ВПП длиной 2800 метров (действующая полоса имеет длину 2240 метров) и четырехзвездочный отель. Общая стоимость второго этапа оценивается в 35 млн евро.

Сейчас правительство Молдовы активно ищет инвесторов для реализации проекта. ТЭО уже направлено в Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие финансовые структуры. Проектом заинтересовался Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), который предлагает провести модернизацию аэропорта в формате государственно-частного партнерства.

Тендер по отбору инвестора предполагается провести в первой половине 2017 г.

Сейчас в Молдове функционирует только один международный аэропорт — в Кишиневе. В 2013 году он был передан в концессию российскому инвестору. Аэропорт Бельцы-Лядовены будет конкурировать также с румынскими аэропортами Яссы (расстояние — 100 км) и Сучава (150 км), а также украинскими аэропортами Винница (220 км), Черновцы (190 км) и, возможно, Одесса (310 км).

В настоящее время Бельцким аэропортом управляет государственная авиакомпания "МолдАэроСервис" (Moldaeroservice), находящаяся в подчинении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы.

Международный аэропорт Бельцы-Лядовены был сдан в эксплуатацию в 1988 г. Пик авиатранспортных перевозок пришелся на 1991 г. Тогда из Бельцкого аэропорта выполнялись пассажирские рейсы в 14 городов, в том числе, в Москву, Киев, Ростов-на-Дону, Ригу, Саратов, Симферополь и др. C 1993 г. регулярные рейсы прекратились.

Деятельность международного аэропорта Бельцы-Лядовены была приостановлена 14 сентября 2015 года, когда по ходатайству директора Органа гражданской авиации Мирчи Мелеки у учреждения была отозвана лицензия.