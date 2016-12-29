Дэвид Кэмерон станет генсеком НАТО

Одним из главных кандидатов на пост генсека НАТО является бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, пишет Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников в альянсе.

Источники издания отметили сильную позицию Британии в НАТО, так как она "является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане" после США.

Они также подчеркнули, что после выхода из состава ЕС королевство пытается играть более активную роль в альянсе.

В то же время чиновники, близкие к Кэмерону, сообщили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую возможность.

"Мы должны найти для него роль - он может предложить очень многое - и убедить его вновь сражаться за Британию", - приводит газета слова одного из членов кабинета премьер-министра Британии Мэй.

Издание также отметило, что что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2018 или 2019 году.

Напомним, Кэмерон ушел с поста британского премьера в связи с результатами референдума, согласно которому британцы проголосовали за выход из ЕС.