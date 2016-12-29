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29 декабря 16, 17:18
Дэвид Кэмерон станет генсеком НАТО
Дэвид Кэмерон
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Бывший британский премьер является одним из основных кандидатов на этот пост, пишет Daily Mail.
Бывший британский премьер является одним из основных кандидатов на этот пост, пишет Daily Mail.

Одним из главных кандидатов на пост генсека НАТО является бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, пишет Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников в альянсе.

Источники издания отметили сильную позицию Британии в НАТО, так как она "является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане" после США.

Они также подчеркнули, что после выхода из состава ЕС королевство пытается играть более активную роль в альянсе.

В то же время чиновники, близкие к Кэмерону, сообщили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую возможность.

"Мы должны найти для него роль - он может предложить очень многое - и убедить его вновь сражаться за Британию", - приводит газета слова одного из членов кабинета премьер-министра Британии Мэй.

Издание также отметило, что что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2018 или 2019 году.

Напомним, Кэмерон ушел с поста британского премьера в связи с результатами референдума, согласно которому британцы проголосовали за выход из ЕС.
Korrespondent
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