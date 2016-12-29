РФ уменьшит военное присутствие в Сирии

Российский президент Владимир Путин заявил, что согласен с предложением Минобороны РФ сократить военное присутствие России в Сирии.

"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил он на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.





Ранее Путин объявил о прекращении огня в Сирии начиная с полуночи 30 декабря. По его словам, подписаны три соответствующих документа.





Сирийская оппозиция уже подтвердила, что присоединится к режиму прекращения огня в, сообщает AFP .



