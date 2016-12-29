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29 декабря 16, 18:30
В убийстве посла РФ в Турции фигурирует девушка по вызову
Турция
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В Москве допросили россиянку, которая является подругой убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова.
В Москве допросили россиянку, которая является подругой убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

Россиянка, которую сегодня допросили в Москве по делу об убийстве российского посла в Анкаре, могла подрабатывать девушкой по вызову, пишет Hurriyet.

По данным СМИ, у нее и убийцы Мевлюта Алтынташа в течение длительного времени были сексуальные отношения. На допросе женщину и спрашивали о ее отношениях с ним.

Издание отмечает, что она находилась в Анкаре, где и общалась с Алтынташем. Однако незадолго до покушения на дипломата девушка покинула турецкую столицу и отправилась в Москву.

Посла России в Турции застрелили на открытии выставки в Анкаре 19 декабря. Убийца, 22-летний Мевлют Алтынташ, выкрикивал лозунги в защиту Алеппо. Нападавшего застрелили правоохранители.

Отметим, что турецким СМИ запретили освещать расследование.
Korrespondent
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