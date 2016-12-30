Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.92
USD
27.56
RUB
0.45
Новости
Мир
30 декабря 16, 10:37
"Роснефть" получит доли в немецких НПЗ
Роснефть
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Роснефть" и BP завершили сделку по расформированию совместного предприятия Ruhr Oel.

С января 2017 года российская нефтяная компания "Роснефть" получит доли в немецких НПЗ Bayernoil, PCK Schwedt и Miro Karlsruhe, сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt. НПЗ Gelsenkirchen, в свою очередь, останется в собственности британского концерна BP. Как сообщили в обоих концернах, "Роснефть" и BP завершили сделку по расформированию совместного нефтеперерабатывающего и нефтехимического предприятия Ruhr Oel, существовавшего с 2011 года.

Благодаря долям в трех немецких НПЗ в федеральных землях Бавария, Бранденбург и Баден-Вюртемберг в будущем "Роснефть" будет контролировать 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, сообщили в компании. В то же время "Роснефть Германия" станет третьей по величине нефтяной компанией Германии. Сделка, как заявили в "Роснефти", "демонстрирует углубление сотрудничества в энергетической сфере между Россией и Европой, основанного на эффективных поставках нефти на НПЗ по нефтепроводу "Дружба".

В результате реструктуризации Ruhr Oel "Роснефть" увеличивает свои доли в НПЗ Bayernoil до 24%, а в НПЗ MiRO - до 25%. Участие в НПЗ PCK Schwedt возрастает с 35 до 54%. Германия, как говорится в пресс-релизе концерна, является "одним из наиболее перспективных рынков нефтепродуктов Европы", передает газета.
Inopressa
Ещё по теме:
Франция потратит на оборону в 2017 году больше, чем РФ
Штайнмайер: ЕС не должен прекращать переговоры с Турцией
Трамп один готов забыть о "кремлевских хакерах"
Меркель не готова быть "лидером свободного мира"?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Бразилии найден сожженным в авто посол Греции
noimageСенат США рассчитывает на ужесточение санкций против России
noimageРоссийский рубль выстоял
noimageАфины замело снегом - Фото, Видео
noimageВ убийстве посла РФ в Турции фигурирует девушка по вызову
Лента новостей
Загрузка...