Новости Мир
30 декабря 16, 11:56
Молдова пригласила президента Приднестровья официальнО
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Новоизбранный президент Молдовы хочет встретиться с лидером непризнанной республики.
Новоизбранный президент Молдовы хочет встретиться с лидером непризнанной республики.
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский получил официальное предложение президента Молдовы Игоря Додона о встрече. Об этом сообщает Укринформ.
Предложение поступило от Игоря Додона по дипломатическим каналам.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов встретиться с Вадимом Красносельским для обсуждения вопроса Приднестровского урегулирования.
Додон заявил также, что одним из приоритетных направлений на посту президента станет поиск путей окончательного урегулирования конфликта.
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