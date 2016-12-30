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30 декабря 16, 11:56
Молдова пригласила президента Приднестровья официальнО
Додон
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Новоизбранный президент Молдовы хочет встретиться с лидером непризнанной республики.
Новоизбранный президент Молдовы хочет встретиться с лидером непризнанной республики.

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский получил официальное предложение президента Молдовы Игоря Додона о встрече. Об этом сообщает Укринформ.
 
Предложение поступило от Игоря Додона по дипломатическим каналам.
 
Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов встретиться с Вадимом Красносельским для обсуждения вопроса Приднестровского урегулирования.
 
Додон заявил также, что одним из приоритетных направлений на посту президента станет поиск путей окончательного урегулирования конфликта.
Korrespondent
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