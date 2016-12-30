Молдова пригласила президента Приднестровья официальнО

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский получил официальное предложение президента Молдовы Игоря Додона о встрече. Об этом сообщает Укринформ.

Предложение поступило от Игоря Додона по дипломатическим каналам.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов встретиться с Вадимом Красносельским для обсуждения вопроса Приднестровского урегулирования.

Додон заявил также, что одним из приоритетных направлений на посту президента станет поиск путей окончательного урегулирования конфликта.