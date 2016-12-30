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30 декабря 16, 12:04
В Китае панда напала на мужчину и сломала ему обе руки
панда
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В Китае на работника одного из центров по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань напала панда. Животное сломало мужчине две руки нанесло увечья.

Об этом передает  China News Service.

Как отмечается, 41-летний сотрудник центра по фамилии Вэй находился в одном вольере с 16-летней самкой панды по кличке Симэй.  В свою очередь, животное внезапно  напало на человека, стало кусать, после чего протащило по земле по вольеру.

Отметим, что мужчину спасли коллеги. Кроме того, нападение произошло тогда, когда панда искала своего детеныша.

Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице и продолжает лечение.

В результате нападения панды у него сломаны оба запястья, порвано сухожилие на ноге, а также остались многочисленные раны от укусов на теле.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", ранее в Китае в округе Дэхун провинции Юньнань произошла масштабная авария.
URA-Inform
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