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30 декабря 16, 13:22
Шульц не будет избираться в канцлеры Германии
Шульц
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Председатель Европарламента, германский социал-демократический политик Мартин Шульц не будет участвовать в выборах на пост канцлера Германии.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Как отмечается, многие члены Социал-демократической партии Германии надеялись, что Шульц будет принимать участие в избирательной кампании.

"Единственным претендентом от партии является ее лидер - Зигмар Габриэль", - гласит сообщение.

Также по данным издания, Шульц имел бы хорошие шансы на победу. Коме того, не секрет, что Шульц хотел бы быть кандидатом в канцлеры Германии, однако он решил не соперничать с Габриэлем, с которым его связывает давняя дружба.

Как сообщается, официально СДПГ объявит имя своего кандидата на пост канцлера в конце января.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", в Европарламенте напомнили об условии вступления Турции в Евросоюз.таким заявлением выступил глава Европарламента Мартин Шульц. 
URA-Inform
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