Россия и Турция подписали в Сирии перемирие

"Россия и Турция заключили самое на данный момент масштабное перемирие, направленное на прекращение шестилетней гражданской войны в Сирии. Поворот событий, содержащий в себе некоторую иронию, учитывая отсутствие госсекретаря США Джона Керри, который потратил не один год на бесплодные поиски дипломатического разрешения кризиса", - пишет Foreign Policy.

Перемирие, которое вступило в силу в полночь по местному времени, заложило основу для прекращения поддержки со стороны Запада и арабских стран свержения повстанцами президента Башара Асада. Кроме того, оно проложило путь к возможному урегулированию конфликта путем переговоров, о желательности которого давно говорила администрация Обамы, отмечают авторы статьи Джон Хадсон и Пол Маклири.

"Примечательным после многих лет "челночной дипломатии" Керри стало полное отсутствие США на последнем раунде переговоров. Некоторые аналитики утверждают, что неучастие Вашингтона сделало соглашение более вероятным, хотя это также будет означать победу в краткосрочном периоде Асада и Москвы", - говорится в статье.

"То, что перемирие окажется долговременным, вызывает немало сомнений. Несмотря на обещания Турции, большая часть оппозиционных группировок не подписала его, потенциально оставляя разбросанные очаги сопротивления режиму Асада, что может привести к возобновлению насильственных действий со стороны Дамаска и Москвы", - отмечает издание.

Также существует вопрос о многочисленных поддерживаемых Ираном группировках на местах, сражающихся на стороне режима Асада. Боевики ливанской "Хизбаллы" понесли реальные потери за последние несколько лет, и в боевые действия включились шиитские группировки из Ирана и Афганистана. Их рекрутируют и финансируют их иранские покровители, но сотрудник Министерства обороны США недавно сообщил Foreign Policy, что Москва осуществляет полное командование и управление этими различными группировками, что еще больше увеличивает заинтересованность и ответственность России за развязку сирийского конфликта, пишут Хадсон и Маклири.

Что бросается в глаза, так это то, что в перемирии не участвует курдское военизированное формирование "Отряды народной самообороны" (YPG). Их отсутствие может означать, что вспышки насилия между поддерживаемыми Турцией группировками и поддерживаемыми Америкой YPG могут продолжиться, отмечает издание.

"Соглашение, заключенное между Россией и Турцией, отражает изменение в расчетах обеих стран. Россия обнаружила терпимость к повстанческим группировкам, которые она всего лишь несколько месяцев назад клеймила как опасных террористов", - пишут авторы, выделяя среди них группировки "Ахрар аш-Шам" и "Джаиш аль-Ислам" (обе запрещены в РФ. - Прим. ред.).

Смена курса Россией связана с вновь обретенной Турцией готовностью обуздать повстанческие группировки, которые она уже давно поддерживала в борьбе против Асада. "Турция дает понять ополченцам, что ее граница будет закрыта для них и что мир перестанет поддерживать военные усилия с целью заставить Асада уйти со своего поста", - говорит Джошуа Лэндис, эксперт по Сирии из Университета Оклахомы.

"И это могло бы облегчить путь для политического разрешения конфликта, которому давно отдают предпочтение Асад и русские: прекращение международной поддержки сирийского повстанческого движения, что позволит Дамаску прекратить конфликт на его условиях", - говорится в статье.

"Режим договорится об амнистии с ополченцами, с которыми он может иметь дело, и уничтожит или отправит в изгнание из Сирии всех тех, кто отказывается просить о мире или кого он считает неисправимыми противниками или джихадистами", - отмечает Лэндис.