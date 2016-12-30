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30 декабря 16, 14:27
Лавров за высылку американских дипломатов из РФ
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Персонами нон-грата предлагается объявить 35 дипломатов США.
Персонами нон-грата предлагается объявить 35 дипломатов США.

МИД России предлагает президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из страны в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в пятницу, 30 декабря.

США 29 декабря дали 35 российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Указанные меры Вашингтон применил в ответ на притеснение американских дипломатов в России и вмешательство Москвы в выборы президента США.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность – это закон дипломатии в международных отношениях", – сказано в заявлении Лаврова.

Ведомство предлагает объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

Напомним, под новые американские санкции подпали ФСБ и ряд других российских ведомств, в частности 35 российских дипломатов.
Korrespondent
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