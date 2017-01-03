Появились видео теракта к ночном клубе Стамбула (ВИДЕО)

В сети появилось видео с камер наблюдения возле ночного клуба в Стамбуле, в котором в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение.
Тридцать пять человек были убиты в результате вооруженного нападения в ночном клубе в Стамбуле. Преступник – теперь говорят, что он был один, тогда как в первых сообщениях говорилось о двоих нападавших – был одет в костюм Санта Клауса.
Специальные силы охраны правопорядка штурмовали здание, в котором произошел теракт, но на данный момент местонахождение стрелявшего неизвестно, передает Daily Mail. В одном из сообщений была информация о том, что стрелявший был убит, но официального подтверждения пока нет.
Медиа-освещение произошедшего было временно запрещено турецким правительством «во избежание паники».
На другом видео зафиксировано, как нападавший стреляет по проезжающему мимо автомобилю.
Еще одно видео взято с камеры наблюдения внутри ночного клубе. На записи показан клуб после обстрела и сам нападавший.
В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.
Ранее сегодня сообщалось, что ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула, в результате которого погибли 39 человек, взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.