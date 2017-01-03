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2 января 17, 22:49
Появились видео теракта к ночном клубе Стамбула (ВИДЕО)
теракт в Стамбуле
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В сети появилось видео с камер наблюдения возле ночного клуба в Стамбуле, в котором в новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение.

Тридцать пять человек были убиты в результате вооруженного нападения в ночном клубе в Стамбуле. Преступник – теперь говорят, что он был один, тогда как в первых сообщениях говорилось о двоих нападавших – был одет в костюм Санта Клауса.

Специальные силы охраны правопорядка штурмовали здание, в котором произошел теракт, но на данный момент местонахождение стрелявшего неизвестно, передает Daily Mail. В одном из сообщений была информация о том, что стрелявший был убит, но официального подтверждения пока нет.

Медиа-освещение произошедшего было временно запрещено турецким правительством «во избежание паники».


На другом видео зафиксировано, как нападавший стреляет по проезжающему мимо автомобилю. 


Еще одно видео взято с камеры наблюдения внутри ночного клубе. На записи показан клуб после обстрела и сам нападавший. 


В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.  

Ранее сегодня сообщалось, что ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула, в результате которого погибли 39 человек, взяла на себя террористическая группировка Исламское государство. 

Источник: liga.net
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