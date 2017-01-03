Появились видео теракта к ночном клубе Стамбула (ВИДЕО)

Тридцать пять человек были убиты в результате вооруженного нападения в ночном клубе в Стамбуле. Преступник – теперь говорят, что он был один, тогда как в первых сообщениях говорилось о двоих нападавших – был одет в костюм Санта Клауса.





Специальные силы охраны правопорядка штурмовали здание, в котором произошел теракт, но на данный момент местонахождение стрелявшего неизвестно, передает Daily Mail. В одном из сообщений была информация о том, что стрелявший был убит, но официального подтверждения пока нет.





Медиа-освещение произошедшего было временно запрещено турецким правительством «во избежание паники».