О первых действиях Трампа на посту президента США

Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день работы планирует отменить ряд действий администрации президента Барака Обамы. Об этом заявил будущий пресс-секретарь Белого дома в администрации Трампа Шон Спайсер, передают Нескучные новости со ссылкой на CNN.





Согласно сообщению, Трамп «немедленно отменит многие правила и меры, принятые администрацией за последние восемь лет, которые затрудняют экономический рост и создание рабочих мест».





Напомним, в первый день 2017 года будущий пресс-секретарь в администрации Трампа Шон Спайсер заявил, что Белый дом, возможно, непропорционально наказывает Российскую Федерацию, приказывая выслать из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в шпионстве.



