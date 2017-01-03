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2 января 17, 23:12
О первых действиях Трампа на посту президента США
Дональд Трамп
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Дональд Трамп планирует отменить указы Барака Обамы за последние восемь лет, которые "затрудняют экономический рост и создание рабочих мест".
Избранный президент США Дональд Трамп в первый же день работы планирует отменить ряд действий администрации президента Барака Обамы. Об этом заявил будущий пресс-секретарь Белого дома в администрации Трампа Шон Спайсер, передают Нескучные новости со ссылкой на CNN.

Согласно сообщению, Трамп «немедленно отменит многие правила и меры, принятые администрацией за последние восемь лет, которые затрудняют экономический рост и создание рабочих мест».

Напомним, в первый день 2017 года будущий пресс-секретарь в администрации Трампа Шон Спайсер заявил, что Белый дом, возможно, непропорционально наказывает Российскую Федерацию, приказывая выслать из страны 35 российских дипломатов, которых подозревают в шпионстве.

Источник: neskuchno-news
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