Новости Мир
2 января 17, 23:48
Фото с шикарной новогодней вечеринки Дональда Трампа
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Семейство Трампа отпраздновало Новый год в компании 800 гостей, среди которых были и голливудский звезды
Новоизбранный президент США Дональд Трамп встретил новый 2017 год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в компании 800 гостей. Об этом пишет Daily Mail.
Новый глава Белого дома прибыл на празднование с женой Меланией и младшим сыном Барроном. Отдельно на празднование также прибыл сын Трампа Эрик с женой.
Среди гостей ужина, входной билет на которую стоил 575 долларов, можно было заметить Сильвестра Сталлоне, которому Трамп предлагал должность в своей команде, а также целую когорту американских звезд.
Источник: neskuchno-news
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