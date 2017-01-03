Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.94
USD
27.53
RUB
0.46
Новости
Мир
2 января 17, 23:48
Фото с шикарной новогодней вечеринки Дональда Трампа
Дональд Трамп с женой Меланией
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Семейство Трампа отпраздновало Новый год в компании 800 гостей, среди которых были и голливудский звезды
Новоизбранный президент США Дональд Трамп встретил новый 2017 год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в компании 800 гостей. Об этом пишет Daily Mail.

Новый глава Белого дома прибыл на празднование с женой Меланией и младшим сыном Барроном. Отдельно на празднование также прибыл сын Трампа Эрик с женой.

















Среди гостей ужина, входной билет на которую стоил 575 долларов, можно было заметить Сильвестра Сталлоне, которому Трамп предлагал должность в своей команде, а также целую когорту американских звезд.


Источник: neskuchno-news
Ещё по теме:
Новый год 2017: в январе украинцы будут отдыхать 11 дней
Путин обвинил Киев в вероломстве
Скоростной поезд Киев-Львов будет ходить до Перемышля
График: Зимние каникулы в украинских школах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Китае из-за густого смога отменили авиарейсы
noimageВ Чили объявилен "красный" уровень опасности - ФОТО
noimageТорнадо над Алабамой, погибли четыре человека
noimageО первых действиях Трампа на посту президента США
noimageПоявились видео теракта к ночном клубе Стамбула (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...