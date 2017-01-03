Фото с шикарной новогодней вечеринки Дональда Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп встретил новый 2017 год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида в компании 800 гостей. Об этом пишет Daily Mail.





Новый глава Белого дома прибыл на празднование с женой Меланией и младшим сыном Барроном. Отдельно на празднование также прибыл сын Трампа Эрик с женой.





































































Среди гостей ужина, входной билет на которую стоил 575 долларов, можно было заметить Сильвестра Сталлоне, которому Трамп предлагал должность в своей команде, а также целую когорту американских звезд.