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3 января 17, 09:05
В Чили объявилен "красный" уровень опасности - ФОТО
чили страна
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В Чили на побережье Тихого океана бушуют лесные пожары.

Возгорание началось в понедельник, 2 января, в районе города Вальпараисо. По состоянию на утро среды, 3 января, огонь охватил не менее 50 гектаров лесной территории, почти 200 человек эвакуированы.

По данным Министерства внутренних дел страны не менее пяти домов сгорели полностью. Около 50 тысяч домов остались без электричества в Вальпараисо, Касабланке и Альгарробо. Как сообщает ВВС, ссылаясь на данные МВД страны, из-за пожара пострадали 19 человек, 16 из них из-за респираторных проблем.

В связи с чем, в стране объявлен "красный" уровень опасности. Спасатели также подчеркивают, что особо уязвимыми в данной ситуации являются бедные кварталы города, расположенные выше по склонам гор, с преимущественно деревянными домами. По предварительным данным пожары вспыхнули в лесах из-за ветреной и сухой погоды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, засуха вызвала в прошлом году рекордное число пожаров в Чили.
URA-Inform
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