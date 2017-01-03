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3 января 17, 09:11
В Китае из-за густого смога отменили авиарейсы
Смог,Пекин
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Пекин еще на три дня продлил т.н. "оранжевый" уровень опасности.

На севере, а также в центре Китая смог второго января помешал работе автомобильного, а также авиатранспорта. В частности, по причине плохой видимости были перекрыты участки минимум 30-ти магистралей, и были также отменены рейсы в аэропортах.

Отмечено также, что столица Пекин из-за значительного уровня загрязнения воздуха на три дня продлила "оранжевый" уровень опасности. Это значит, что к центру города пока что запрещен въезд грузовиков и обязаны прекратить свою работу некоторые предприятия. Кроме того, еще в 25-ти городах в выходные был объявлен наивысший - "красный" - уровень опасности, ведь содержание опасных частиц в воздухе превысило 300 микрограмм на кубический метр – то есть в 12 раз выше рекомендуемых норм.

Как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко ранее рассказал, как победить киевский смог.
URA-Inform
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