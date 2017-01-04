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3 января 17, 11:25
Президент Южной Кореи отказалась от дачи показаний
Пак Кын Хе
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Заседание суда перенесли на 5 января.
Заседание суда перенесли на 5 января.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе отказалась давать показания в суде, сообщает Associated Press во вторник, 3 января. После Конституционный суд отложил начало устных слушаний на 5 января.

Тогда некоторые из нынешних и бывших помощников Пак также будут допрошены судом.

В суде также заявили, что не могут принудительно заставить Пак посещать слушания, которые в соответствии с законом могут пройти и без ее участия, в случае если она не появится на втором заседании.

Напомним, скандал вокруг Пак разгорелся после того, как стало известно, что ее подруга Чхве Сун Силь правила тексты выступлений главы государства до того, как они были публично прочитаны. При этом она не была госслужащей. 29 декабря 2016 года парламент Южной Кореи выступил за запуск процедуры импичмента Пак Кын Хе.
Korrespondent
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