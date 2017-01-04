Вся подноготная ИГИЛ, Эрдогана и Путина

Несмотря на то, что Турция является целью ИГИЛ (запрещено в РФ. - Прим. ред.), Каролина Галактерос, доктор политических наук, полковник оперативного резерва французской армии, автор книг "Манеры мира и манеры войны" и "Технология и общество", считает, что президенты России и Турции в своем сближении разыгрывают ловкую и в то же время осмотрительную игру. По мнению геополитолога, именно этих двух качеств не хватает Западу. Интервью с Каролиной Галактерос взял журналист Le Figaro Алексис Феерчак.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт, совершенный на дискотеке Стамбула в новогоднюю ночь. На фоне примирения с Россией Турция стала первоочередной целью для "Исламского государства"? - спросил интервьюер.

"Вряд ли первоочередной, но, конечно, согласованность российско-турецких действий и освоение сирийской политической игры и дипломатического процесса российско-турецко-иранской троицей спутали карты "Исламскому государству", и оно в смятении могло совершить попытку "покарать" своего бывшего союзника или заставить его изменить его новую линию поведения", - ответила Галактерос.

"Какова возможная реакция президента Эрдогана?" - спросил журналист.

"Анализ ситуации и приоритеты турецкой власти пришли в движение. Теперь для президента Эрдогана речь идет о том, чтобы сесть за стол победителей (чего не гарантирует ему - а сегодня, несомненно, в еще меньшей степени - Вашингтон) и извлечь конкретную выгоду из военно-дипломатической оси с Москвой в области политического и территориального влияния на сирийском театре военных действий (а также в Ираке, судя по развитию ситуации и в рамках разделения ролей между Вашингтоном и Москвой, когда президент Трамп приступит к делам)", - считает эксперт.

"Усиление джихадистского терроризма в Турции может изменить позицию Анкары в отношении курдов?" - спросил интервьюер.

"Курды остаются главной целью для внутренней политики турецких властей. Становится все более вероятным, что они в конце концов станут жертвой возрастающего управления сирийским конфликтом со стороны великих держав, как на региональном, так и на глобальном уровне. Ни одна из них на самом деле не заинтересована уступить их национальным притязаниям, и курды продолжают оставаться в невыгодном положении из-за собственных внутренних распрей", - ответила собеседница издания.

"Подобная русофильская стратегия Турции представляется вам ловкой и правильной?" - спросил журналист.

"Речь идет не о русофилии или о русофобии, а об оценке президентом Эрдоганом турецких политических и национальных интересов, которую следует признать "креативной" и ловкой. И, безусловно, своих личных интересов. Турция просто пришла к необходимости признать, что ее влияние усилится, в том числе по отношению к Вашингтону, если она будет в альянсе с Россией - которая заставила себя признать в качестве главного распорядителя будущего Сирии - а не против России. Перед лицом столь холодного реализма мы, к несчастью, остаемся интеллектуально ошеломленными и неспособными отбить мяч", - поясняет Галактерос.

"Откуда может исходить подобная ошибка в суждениях со стороны стран Запада?" - спросил интервьюер.

"Линии и рубежи сдвигаются и нарушаются, ничуть не считаясь с комфортными для нас схемами мышления, - рассуждает геополитолог. - Мне кажется крайне вредным и опасным то, что каждый день после каждого теракта мы громогласно заявляем о своем намерении бороться с исламским терроризмом, настойчиво поражающим наши собственные общества. При этом мы упорно отказываемся воспользоваться стратегической возможностью, которую представляет собой создание Западом и Россией единого фронта для этой борьбы".

"В чем состоял бы интерес подобного сближения с Москвой?" - поинтересовался журналист.

"Еще раз повторю, речь не идет ни о вхождении в любовное слияние с Москвой, ни о недооценке расчетов и задних мыслей со стороны России (у нас есть свои собственные), а о том, чтобы заключить нестандартное пари с самой высокой доходностью для каждой из сторон: на основе сближения, бдительного, но настоящего, небывалого, но благотворного, между двумя столпами Запада, - рассуждает Галактерос. - В то время как мы вошли, хотим мы или нет, в фазу огромной геополитической инновации - разумеется, по инициативе Москвы - которая сметает старый порядок, большая часть американского истеблишмента, сплотившегося вокруг уходящей администрации, отчаянно за него цепляется".

"Что вы думаете о российских хакерах, которые повлияли на избрание Дональда Трампа?" - спросил журналист.

"Эта американо-американская войнушка, истинной целью которой является новый американский президент, а инструментом - Владимир Путин, печально демонстрирует, насколько судьба Ближнего Востока и его населения, принесенного в жертву, вторична для американского аппарата управления (включая НАТО), который взвешивает свои интересы и доходы от создавшейся ситуации и не решается в нее вмешаться, - комментирует эксперт. - Вашингтон, или уходящая команда, делает все, чтобы поймать нового американского президента в ловушку, которая помешает ему успешно осуществить свой план по перезагрузке отношений с Москвой. Речь идет о том, чтобы загнать его в стратегическое бездействие и заставить его бояться, если он будет упорствовать, быть осужденным общественным мнением, методично подвергнутым идеологической обработке, в том, что он предает не что иное, как национальные интересы, в своем желании наконец грамотно наладить диалог с Россией. Они погружаются в полный бред, и будет неудивительно, если вскоре мы услышим разговоры о возможном "сговоре с врагом", с целью еще сильнее дискредитировать нового президента и загубить его проекты".

"Как вы оцениваете реакцию Владимира Путина и Дональда Трампа на этот "бред"? - спросил интервьюер.

"Дональд Трамп не дал себя этим одурачить, и Владимир Путин тоже, он отказался поддаваться эскалации политических репрессий посредством выдачи американских шпионов, зеркально отражая американские "репрессии". Российский президент слишком ловок и предпочитает одержать скромную победу, в то время когда Барак Обама и Хиллари Клинтон уклоняются от правильного пути в сторону шумного инфантильного поражения", - ответила собеседница издания.

"Одним словом, "старый мир" живуч. Труп еще шевелится. Вопрос в следующем: способны ли мы использовать окошко невероятных возможностей, которое нам дано, чтобы "вводить новшества", стать последовательными, еще более эффективными, возродить западную репутацию, столь испорченную за последние 15 лет организационным цинизмом и нашими призывами к так называемой "морали"? Или мы предпочтем упорствовать в своем ослеплении, ругаясь и бранясь против этого мира, который нас больше не слушается просто оттого, что мы грозим ему пальцем, искать прибежища в устаревшей концепции черного и белого, играя на руку противнику, загонять себя в узкие рамки ретроградных мыслительных схем, которые уже не срабатывают и делают нас уязвимыми? Для Франции и для всей Европы эта дилемма является определяющей", - подытоживает Каролина Галактерос.