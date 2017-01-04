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3 января 17, 16:43
Трамп выбрал себе торгового представителя США
дональд,Трамп
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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет на пост торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

"Этой номинацией будущий президент США практически завершит формирование руководства новой администрации", - говорится в сообщении. 

Отметим, Лайтхайзер, который работал заместителем торгового представителя США при президенте Рональде Рейгане, будет играть ключевую роль в реализации программы Д.Трампа в сфере торговли.

Кроме того, избранный президент США является решительным противником транстихоокеанского партнерства, соглашение о котором подписали 12 государств, и выступает за заключение двусторонних торговых соглашений с отдельными странами.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Америки  Дональд Трамп намерен сократить военное присутствие Штатов в мире.
URA-Inform
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