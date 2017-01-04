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3 января 17, 18:38
Экс-президента Румынии Бэсеску лишили гражданства Молдовы
Бэсеску
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Траян Бэсеску якобы являлся фигурантом нескольких уголовных дел.
Траян Бэсеску якобы являлся фигурантом нескольких уголовных дел.

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении молдавского гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу молдавского президента.

"Указ о лишении гражданства Молдовы господина Траяна Бэсеску был подписан на основании информации, представленной МВД, Службой информации и безопасности, Министерством информационных технологий", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что "на момент предоставления Траяну Бэсеску гражданства Молдовы экс-президент Румынии являлся фигурантом нескольких уголовных дел, инициированных в отношении него румынскими правоохранительными органами, что противоречит законодательству Молдовы о гражданстве".

Как сообщал Корреспондент.net, Траян Бэсеску получил гражданство Молдовы в июне 2016 года. Указ об этом был подписан экс-президентом этой страны Николае Тимофти.

Траян Бэсеску пока никак не прокомментировал сегодняшний указ Додона.
Korrespondent
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