В Германии резко выросли продажи Mein Kampf Гитлера

В Германии за год было продано 85 тысяч книг под названием "Гитлер. Моя борьба. Критическое издание". Об этом говорится на сайте мюнхенского Института современной истории (ifZ), подготовившего новое издание.

Двухтомник является переизданием книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"), дополненной тысячами критических аннотаций экспертов. По мнению издателей, эти комментарии призваны развеять созданные вокруг книги мифы.

Изначально первый тираж издания на немецком языке должен был составить до 4 тысяч экземпляров. Однако сейчас ifZ готовит уже шестой тираж книги.

В основном ее покупают читатели, интересующиеся историей и политикой, в то время как неонацисты проявляют к ней незначительный интерес.

Как сообщал Корреспондент.net, книга Адольфа Гитлера Mein Kampf начала легально продаваться на территории Германии с 1 января 2016 года впервые после окончания Второй мировой войны. До этого момента права на книгу принадлежали правительству Баварии, однако они истекли 31 декабря.

BBC: Зачем в Германии снова издают Mein Kampf