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4 января 17, 09:10
У островов Фиджи появилась угроза цунами
фиджи
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В ночь на среду, 4 января, в Тихом океане, к востоку от островов Фиджи произошло мощное землетрясение.

Его магнитуда составила 7,2 балла. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков находился в 280 километрах к востоку от столицы Республики Фиджи – города Сува.

Очаг стихии залегал на глубине десяти километров. По состоянию на восемь часов утра данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Между тем сейсмологи предупреждают о возможном возникновении цунами в Тихоокеанском центре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 26 сентября, в Тихом океане к югу от архипелага Фиджи произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла. Как сообщают местные СМИ, эпицентр подземных толчков находился в 171 километрах к югу от столицы Республики Фиджи - города Сува.
URA-Inform
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