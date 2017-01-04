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4 января 17, 11:25
Почему Путин так опаздывает на встречи с мировыми лидерами?
Путин
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Ангеле Меркель в 2014 году пришлось ждать российского президента 4 часа 15 минут, Папе Римскому - около часа.

"Похоже, Владимир Путин неукоснительно следует поговорке "Лучше поздно, чем никогда", - отмечает Том Бэтчелор в The Independent. - Российский лидер прославился тем, что вынуждает других мировых лидеров ждать, и даже королевские особы и Папа Римский не в состоянии заставить кремлевского шефа соблюдать жесткое расписание".

Дольше всех пришлось ждать Ангеле Меркель (4 часа 15 минут в 2014 году) и Виктору Януковичу (4 часа в 2012 году). Лидеры Японии, Монголии и Израиля прождали по 3 часа. Папе Римскому пришлось дожидаться российского президента около часа (и это был единственный случай, когда пресс-служба Путина выпустила заявление с объяснением причины - сослалась на затянувшуюся первую встречу и состояние итальянского транспорта). Королева Елизавета II ждала Путина почти четверть часа, короли Испании и Швеции - еще дольше, говорится в статье.

"Но почему российский лидер так плохо соблюдает график встреч с некоторыми из самых уважаемых в мире персон?" - спрашивает журналист.

"Некоторые объясняют его медлительность психологическими играми, ведь на пресс-конференции и телевизионные интервью он обычно приходит вовремя, - указывает Бэтчелор. - Другие говорят, что Путин заставляет других лидеров ждать, чтобы продемонстрировать свой авторитет на мировой арене. Те, кто относится к российскому лидеру с большей симпатией, полагают, что он часто опаздывает, потому что любит проверять и перепроверять факты перед встречами на высоком уровне".
Inopressa
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