Перемирие в Сирии обречено

"Несколько повстанческих группировок угрожают бойкотировать мирные переговоры, которые Москва планировала провести в январе в Астане", - сообщает Изабель Лассер читателям Le Figaro.

"Режим прекращения огня в Сирии - своего рода рождественский подарок Кремля Совбезу ООН и вызов Владимира Путина странам Запада - все хуже преодолевает сложности восточной действительности, - пишет журналистка. - Несколько повстанческих группировок угрожают бойкотировать мирные переговоры, которые Москва хочет организовать в конце января в Астане, в Казахстане. Они возражают против нарушений перемирия со стороны сирийского режима и "Хизбаллы", военизированного крыла Ирана в регионе, - эти силы с понедельника бомбят район Вади Барада, неподалеку от Дамаска. Сирийский режим стремится захватить источники воды в этом районе, которые снабжают столицу. Эта зона, где, по его мнению, укрываются джихадисты "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"), бывшей ветви "Аль-Каиды", фактически исключена из режима прекращения огня" (все упомянутые организации запрещены в РФ. - Прим. ред.).

"С самого начала войны Москва приравнивает всю сирийскую оппозицию к террористическим группировкам, - говорится в статье. - Ранее Россия наносила удары в первую очередь по этой третьей силе, которая могла, как изначально считали некоторые, стать альтернативой зловредной паре Асад - ИГИЛ (запрещено в РФ. - Прим. ред.), но недавно Кремль реабилитировал, по крайней мере на словах, "умеренных" повстанцев, с тем чтобы включить их в свой вариант мирного договора. Нарушения перемирия в районе Вади Барада напомнили о том, что сирийская действительность не стала проще после выхода на сцену России".

"Перемирие, заключенное под покровительством России, отличается теми же слабыми сторонами, что и предыдущие - в феврале и в сентябре 2016 года. Режим прекращения огня пытаются осуществить в стране, где в перекрестном режиме идет несколько войн одновременно. Из перемирия фактически исключены такие действующие лица, как "Исламское государство" и джихадистские группировки типа "Джебхат Фатах аш-Шам", - пишет автор.

"Соглашение о режиме прекращения огня, пусть даже нарушенное, представляет собой поворотный момент и для сирийской войны, и для будущего региона: он олицетворяет собой отход США, возвращение Асада и поразительную переориентацию Турции", - считает Лассер.

Сирийское восстание было разгромлено в Алеппо и в других местах в основном потому, что Турция отозвала поддержку, которую она ему оказывала в начале войны, уверяет автор.

"Каким бы ни было будущее режима прекращения огня, война в Сирии продолжится", - уверена Лассер. "Даже если перемирие продержится, оно не распространится на "Исламское государство", которое занимает обширную территорию на севере и востоке страны. Кроме того, сирийский режим, Россия и Иран продолжат свою военную операцию против различных ответвлений "Аль-Каиды". Война против джихадистов не помешает Кремлю продолжать разговоры с оппозиционными группировками, которые он игнорировал до сих пор, для продвижения своего мирного договора", - прогнозирует журналистка.

"Возможно и другое препятствие для краткосрочного мира: цель Турции - воспрепятствовать усилению курдов в Сирии - не исчезнет в случае заключения соглашения между сирийским режимом и оппозицией. Что касается Асада, то он по-прежнему надеется отвоевать всю страну, даже если Путин не вполне разделяет эту цель. Безусловно, потребуется не одно перемирие для установления мира в Сирии, но даже нарушенное со всех сторон прекращение огня, гарантами которого явились Москва и Анкара, уже коренным образом изменило страну", - подытоживает Лассер.