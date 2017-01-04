Туристическая отрасль Турции не верит в сезона 2017 года

После теракта в Стамбуле представители туристической отрасли в Турции уже не верят в успех сезона 2017 года. Отсутствие туристов - настоящая проблема для экономики страны, констатирует корреспондент Die Welt Даниэль Ветцель.

"Не только владельцы отелей в Стамбуле ощущают на себе негативные последствия серии терактов, апофеозом которой стала кровавая бойня в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь. "Турецкая Ривьера", бывшая одним из самых популярных мест отдыха европейцев, снижая цены, пытается хоть как-то спасти сезон 2017 года", - говорится в статье.

Так, туристическая компания Öger Tours предлагает 7-дневний тур по системе "все включено" с проживанием в пятизвездочном отеле Trendy Aspendos Beach-Hotel недалеко от Сиде за 348 евро на человека, включая перелет.

Автор комментирует: "Таких низких цен не встретишь ни в одном другом солнечном регионе. После попытки путча летом прошлого года количество бронирований в Турции в 2016 году обрушилось примерно на треть. А нынешнее ценовое дно становится отчаянной реакцией на ожидаемый провальный сезон 2017".

"До сих пор представители турецкой индустрии туризма делали ставку на то, что туристы быстро забывают плохое: спустя какое-то время после природных катаклизмов или терактов все возвращается на прежний уровень. Однако недавний теракт в Стамбуле поставил крест на этих надеждах. Правда, и до теракта не наблюдалось признаков роста числа бронирований. По оценкам немецких туристических агентств и онлайн порталов, в декабре количество заказанных туров в Анталию сократилось на 34%".

По данным туристического ресурса Traveltainment, Турция лидирует по части сокращений количества бронирований, за ней следует аэропорт Майорки. А вот греческие аэропорты демонстрируют значительный прирост числа туристов: аэропорт Ираклиона - на 66%, острова Кос - 182%.

"Для турецкой экономики отсутствие туристов - тяжелый удар, на долю туристической отрасли приходится 13% ВВП", - передает Ветцель.

Германский МИД, отмечает в заключение автор, в начале года скорректировал рекомендации относительно туристических поездок в Турцию. Как говорится на его сайте, возможные теракты могут быть направлены против иностранных граждан, туристам во время поездок в Стамбул следует перемещаться по городу с осторожностью, избегать больших скоплений людей и масштабных мероприятий и следить за развитием ситуации в СМИ, а также следовать рекомендациям министерства.