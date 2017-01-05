Главы Молдовы и Приднестровья встретились спустя восемь лет

Президенты Молдовы и непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Игорь Додон и Вадим Красносельский провели первую за восемь лет встречу. На ней они определили вопросы во взаимоотношениях, требующие первоочередного решения, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи. Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее – это работа двух сторон", – приводит слова Красносельского его пресс-служба.





По его словам, на встрече, которая прошла в Бендерах, были также затронуты вопросы экономического характера. "Мы должны создать условия, чтобы люди не были заложниками политики, чтобы решения, принимаемые политиками, были во благо людей. Мы должны уважать приднестровский народ и молдавский народ и находить компромисс в любом случае", – сказал Красносельский.





Он подчеркнул, что политические, статусные вопросы не обсуждались. "Я всегда говорил и не скрываю того, что гарантия нашей безопасности – это наша независимость. У нас много вопросов основного характера, которые мы уже обозначили, и над которыми будем работать на текущем этапе", — отметил Красносельский.





Додон в свою очередь отметил важность, чтобы население увидело конкретный результат. "Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, пройдет время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение", – сказал президент Молдавии.





Напомним, предложение о встрече поступило от Додона по дипломатическим каналам.



