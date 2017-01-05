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4 января 17, 18:48
В Германии хотят создать "европейское ФБР"
Ишингер
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер выступил за централизацию системы безопасности в ФРГ.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер выступил за централизацию системы безопасности в ФРГ.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поддержал проект министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера по реформированию и централизации системы безопасности страны. И предложил пойти еще дальше.

"Мы в Германии живем не в космическом корабле. Мы живем в Европейском Союзе, где отсутствуют границы. Необходимо мыслить глобально, а не в гомеопатических дозах", - заявил Ишингер в среду, 4 января, в интервью DW.
По его мнению, для эффективной борьбы с терроризмом необходимо создать европейский аналог американской Федеральной службы безопасности.

Накануне, 3 января, де Мезьер высказался за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и федеральной полиции, подчеркнув, что безопасность страны необходимо обеспечивать в первую очередь на надрегиональном уровне.

Эти планы вызвали волну критики. "Каждое из этих предложений заслуживает отдельного обсуждения, не стоит отклонять их все одним махом", - подчеркнул Ишингер в беседе с DW.
Korrespondent
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