Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
27.77
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
29.11
USD
27.88
RUB
0.46
Новости
Мир
4 января 17, 20:46
В Берлине задержали подозреваемого в теракте на ярмарке
ярмарка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Его имя власти не называют.
Его имя власти не называют.

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря. Об этом сообщает BBC в среду, 4 января.

В результате наезда грузовика в толпу на ярмарке в Берлине 19 декабря погибли 12 человек. Исполнитель теракта в Берлине, выходец из Туниса Анис Амри, был найден в Италии, где его застрелила местная полиция.

По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.

Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.

Напомним, среди жертв теракта в Берлине оказался и украинец.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Берлине грузовик протаранил толпу на рынке, 12 погибших
Меркель: Теракт в Берлине будет расследован
ИГИЛ взяла ответственность за теракт на ярмарке в Берлине
Луценко из-за инцидента в Умани вызвал из отпуска прокурора
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Администрация Обамы сотрет свои архивы?
noimageПереговоры по Сирии пройдут 23 января
noimageВ Нью-Йорке поезд сошел с рельсов, 76 пострадавших - ФОТО 
noimageВ Германии хотят создать "европейское ФБР"
noimageГлавы Молдовы и Приднестровья встретились спустя восемь лет
Лента новостей
Загрузка...