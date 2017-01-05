В Берлине задержали подозреваемого в теракте на ярмарке

Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку 19 декабря. Об этом сообщает BBC в среду, 4 января.
В результате наезда грузовика в толпу на ярмарке в Берлине 19 декабря погибли 12 человек. Исполнитель теракта в Берлине, выходец из Туниса Анис Амри, был найден в Италии, где его застрелила местная полиция.
По словам представителя прокуратуры Германии, задержанный был знаком с Амри, и накануне они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина.
Сообщается, что в доме задержанного прошел обыск. Его имя власти не называют.
Напомним, среди жертв теракта в Берлине оказался и украинец.