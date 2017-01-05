Сенат США готовит новые санкции против России

Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн готовят законопроект с новыми санкциям против России, сообщает CNN.

Об этом Линдси Грэм заявил в интервью на телеканале, однако никаких деталей не раскрыл. Сенатор критикует Трампа за то, что тот не считает угрозу со стороны России равносильной угрозам со стороны ИГИЛ, КНДР и Ирана. Но Трамп сможет убедиться, что ошибается после того, как американские спецслужбы доложат ему итоги расследования о вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию, уверен Грэм. Доклад состоится в пятнцу на этой неделе. Однако, вчера конгресс отказался создавать специальную комиссию по расследованию российских кибератак на сайты американской Демократической партии, чтобы способствовать избранию президентом Трампа.