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5 января 17, 09:38
Сенат США готовит новые санкции против России
сенат США
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Американские сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн готовят законопроект с новыми санкциями против Российской федерации

Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн готовят законопроект с новыми санкциям против России, сообщает CNN.

Об этом Линдси Грэм заявил в интервью на телеканале, однако никаких деталей не раскрыл. Сенатор критикует Трампа за то, что тот не считает угрозу со стороны России равносильной угрозам со стороны ИГИЛ, КНДР и Ирана. Но Трамп сможет убедиться, что ошибается после того, как американские спецслужбы доложат ему итоги расследования о вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию, уверен Грэм. Доклад состоится в пятнцу на этой неделе. Однако, вчера конгресс отказался создавать специальную комиссию по расследованию российских кибератак на сайты американской Демократической партии, чтобы способствовать избранию президентом Трампа.
Delo
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