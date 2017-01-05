Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
28.08
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
29.23
USD
27.81
RUB
0.46
Новости
Мир
5 января 17, 09:41
Банки не хотят финансировать избирательную кампанию Ле Пен
Марин Ле Пен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Французские банки не хотят давать денег лидеру французской ультрарадикальной партии Национальный фронт Марин Ле Пен на ее избирательную кампанию.

Кандидата в президенты Франции в преддверии первого тура президентских выборов, который должен состоятся в апреле 2017 года, заявила, что ни один французский банк не согласился кредитовать ее кампанию. Как пояснила Ле Пен в интервью французскому телеканалу BFMTV, она вынуждена была обратится к зарубежным финансовым институтам, в том числе и к российским банкам.

По ее словам, на сегодняшний день ей не хватает шесть миллионов евро. Поэтому, я подала заявки в европейские, английские, американские и российские банки, - заявила она, добавив, что примет первое предложение, которое придет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая баллотируется на должность президента Франции заявила, что страны Европейского союза должны отказаться от евро и перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась в Европейском союзе ранее.
URA-Inform
Ещё по теме:
Марин ле Пен требует референдума за выход Франции из ЕС
Путин укрепляет связи с европейскими правыми популистами
Путин жаждет помириться со своими "партнерами"
Bloomberg:В 2017-м нас ждет президентство Ле Пен и "Фрекзит"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сенат США готовит новые санкции против России
noimageВ Германии потоп из-за урагана
noimageАдминистрация Обамы сотрет свои архивы?
noimageПереговоры по Сирии пройдут 23 января
noimageВ Берлине задержали подозреваемого в теракте на ярмарке
Лента новостей
Загрузка...