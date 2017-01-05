Банки не хотят финансировать избирательную кампанию Ле Пен

Кандидата в президенты Франции в преддверии первого тура президентских выборов, который должен состоятся в апреле 2017 года, заявила, что ни один французский банк не согласился кредитовать ее кампанию. Как пояснила Ле Пен в интервью французскому телеканалу BFMTV, она вынуждена была обратится к зарубежным финансовым институтам, в том числе и к российским банкам.

По ее словам, на сегодняшний день ей не хватает шесть миллионов евро. Поэтому, я подала заявки в европейские, английские, американские и российские банки, - заявила она, добавив, что примет первое предложение, которое придет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая баллотируется на должность президента Франции заявила, что страны Европейского союза должны отказаться от евро и перейти на расчеты в единой расчетной валюте ECU (European Currency Unit), которая использовалась в Европейском союзе ранее.