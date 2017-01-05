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5 января 17, 10:52
Фейковая кибервойна РФ
Хиллари,Клинтон
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Румынский хакер Guccifer - Марцел Лазар Лехел, впервые огласивший тот факт, что Хиллари Клинтон пользовалась частной электронной почтой, назвал "безумными" утверждения, что Россия пыталась повлиять на выборы в США.

Румынский хакер Guccifer, впервые огласивший тот факт, что Хиллари Клинтон пользовалась частной электронной почтой, назвал "безумными" утверждения, что Россия пыталась повлиять на выборы в США

Хакер, известный как Guccifer, заявил в интервью Fox News, что утверждения Белого дома, будто Россия пыталась с помощью хакеров контролировать ход выборов в США, - это "фейковая кибервойна", сообщает The Daily Mail. "Хакер, чье подлинное имя Марцел Лазар Лехел, дал интервью из тюремной камеры в Румынии - он отбывает заключение на родине за незаконное проникновение в ящики электронной почты известных людей", - пишет журналист Джеймс Уилкинсон.

"Американцы помешались на всей этой русской теме и на том, будто русские вторгаются в США, - сказал Лехел. - Это безумие... Это истерия такая, знаете ли".

Лехел предсказал в интервью, что будут "расследования и обвинительные заключения в отношении некоторых русских".

Корреспондент подчеркивает: "С этим прогнозом он выступил три недели назад, за две недели до того, как в минувший четверг Обама в отместку за хакерские атаки выслал из США 35 российских дипломатов".

В 2013 году Лехел взломал электронную почту бывшего помощника Билла Клинтона. "На этот поступок его толкнуло недовольство руководителями Румынии и США", - говорится в статье.

По словам автора, большинство кибервзломов Лехел совершал, просто угадывая пароли пользователей по данным об их частной жизни, находящимся в открытом доступе.

"Он использовал прокси-сервер, чтобы создать впечатление, будто его компьютер находится в России, но большую часть атак совершал из маленькой румынской деревни", - говорится в статье.

Как ожидается, по окончании тюремного срока в Румынии в 2019 году Лехель будет экстрадирован в США и отсидит там 52 месяца за причастность к хакерским атакам на Колина Пауэлла и других американских деятелей.
Inopressa
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