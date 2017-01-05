Выборы в Бундестаг 2017 года будут грязными, как обычно

Послужит ли грязная предвыборная кампания Дональда Трампа примером для политических сил Германии? - задается вопросом постоянный автор Die Welt Робин Александер.

"2017 год обещает быть жестким и грязным", - пишет журналист. "Грязная предвыборная кампания Трампа найдет и здесь своих сторонников", - цитирует он своих коллег из Augsburger Allgemeine. Канцлер Меркель в новогоднем обращении подчеркнула, что она будет "вести страстную полемику, но останется верной демократическим принципам" - как будто оппоненты грозятся вести себя иначе.

"Конечно, многие хотели бы, чтобы границы были безопасными, а денежные накопления более надежными, но при взгляде на Бьерна Хёкке (глава фракции АдГ в ландтаге Тюрингии) или Татьяну Фестерлинг (активист антимиграционного движения "Пегида") они испуганно думают: нет, уж лучше снова ХДС! Чем более жесткой и грязной становится кампания АдГ, тем лучше для их конкурентов", - полагает автор.

"Правда, срабатывает и противоположенный эффект: каждый раз, когда журналисты встают на "борьбу с правыми" и АдГ подвергается дискриминации, избиратель решает поставить галочку именно в ее графе. Люди не любят, когда против кого-то ведут нечестную игру", - замечает журналист.

"При этом никто в трезвой памяти не будет утверждать, что предвыборная гонка раньше была чистой, - хотя тогда не было никакой АдГ, вмешательства русских и сегодняшней активности в интернете. Когда в 2001 году Клаус Воверайт стал первым представителем сексуальных меньшинств, который выставил свою кандидатуру на выборах бургомистра Берлина, его оппонент из ХДС "чисто случайно" агитировал практически со всех предвыборных плакатов в компании с женой. А в 2005 году, - напоминает Александер, - супруга канцлера Герхарда Шредера (СДПГ) весьма неделикатно указывала на то, что у Ангелы Меркель (ХДС), конкурировавшей с ее мужем, нет детей".

В политике, как и в жизни, работает железное правило: грязную игру с особым рвением ведет тот, кто активно выставляет себя "святошей", замечает автор. "Когда они опускаются до низостей, мы сохраняем достоинство" - лозунг, провозглашенный Мишель Обамой на завершающей стадии предвыборной кампании в США, был подхвачен предвыборным штабом Клинтон. "И тут же на суд общественности была вынесена незаконно сделанная аудиозапись сальных комментариев Трампа 10-летней давности", - пишет Александер.