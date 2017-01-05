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5 января 17, 14:32
Трамп подправит санкции, наложенные на РФ, но вот как?
санкции
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По распространенному мнению, избранный президент США смягчит санкции в отношении России, но эксперты говорят: более вероятно, что Дональд Трамп "обкусает по краям" санкционную программу, а не отменит ее в одночасье.

По распространенному мнению, избранный президент США Трамп смягчит санкции в отношении России, пишет в блоге The Wall Street Journal журналист Сэмюэль Рубенфельд. Но эксперты говорят: более вероятно, что Трамп "обкусает по краям" санкционную программу, а не отменит ее в одночасье.

"Некоторые меры (например, санкции на основе "Закона Магнитского") введены постановлением Конгресса; их одобряют многие законодатели-однопартийцы Трампа, а некоторые хотят пойти еще дальше", - говорится в статье. Другие меры, в том числе эмбарго в отношении Крыма и санкции, наложенные на лиц из ближайшего окружения Путина, были согласованы с европейскими союзниками США, которые не хотят ослаблять нажим на Москву.

И все же нельзя утверждать, что Трамп совершенно бессилен.

"Определенно есть шаги, которые можно предпринять "по краям санкций". Скорее речь идет об интерпретации санкций, выгодной транснациональным компаниям, а не откровенном сворачивании запретов", - говорит Гарри Кларк (Orrick Herrington & Sutcliffe).

Адам Смит (Gibson Dunn & Crutcher) предположил, что Трамп в силах не вносить дополнительные имена в "список Магнитского".

Смит также рассуждает: "Если отменить эмбарго в отношении Крыма, это важно в плане процедуры и имиджа, но по-настоящему на российскую экономику влияют секторальные санкции и имена, внесенные в "черный список". Об этих санкциях ничего не говорится, как знать, рассматриваются ли они?"

По мнению Рича Мейтени (Goodwin), возможна какая-то большая "сделка" об ослаблении санкций взамен на расплывчатые обязательства сотрудничать. Но, полагает он, на деле все решит закулисный поединок между пророссийскими тенденциями в правительстве и Конгрессом США, передает автор статьи.

Inopressa
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