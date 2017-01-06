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5 января 17, 18:11
В Измире теракт: есть пострадавшие
стамбул
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Согласно предварительным данным, взрыв прогремел в припаркованном авто.

стамбулМощный взрыв прогремел пятого января около здания суда в городе Измир. Об этом передает CNN Turk. Известно, что около здания суда в Измире прогремел взрыв.

На месте инцидента горит авто. К месту вскоре были отправлены много авто скорой помощи – также сказано в сообщении. Согласно имеющейся информации с места происшествия, около здания суда взорвался автомобиль, который был заминирован. Сообщается также о большом количестве пострадавших. Портал Conflict News при этом также сообщил про взрыв в своем Twitter и обнародовал фото с места происшествия.

Как сообщал УРА-Информ, в ночном клубе Стамбула ранее был совершен теракт. В результате погибло 39 человек и 69 были ранены.
URA-Inform
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