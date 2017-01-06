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5 января 17, 18:18
Британия заказала боевую лазерную установку
боевая лазерная установка
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Цель разработки заключается в том, чтобы понять, может ли технология "направленной энергии" дать преимущество армии.
Цель разработки заключается в том, чтобы понять, может ли технология "направленной энергии" дать преимущество армии.

Министерство обороны Великобритании заключило контракт на сумму 30 млн фунтов (37 млн долларов) для создания прототипа лазерного оружия.

Цель разработки такого прототипа заключается в том, чтобы понять, может ли технология "направленной энергии" дать преимущество вооруженным силам. Демонстрация системы планируется на 2019 год.

Контракт заключен сразу с несколькими европейскими оборонными компаниями, которые будут работать над новой технологией сообща.

Оценивать прототип будут по тому, насколько точно он сможет выбирать и отслеживать цели на разных расстояниях и в разных погодных условиях - на суше и над водой.

Как объясняет Питер Купер из британской Оборонной научно-технической лаборатории (DSTL), в проекте "используются инновационные исследования с целью понять потенциал технологии мощных лазеров".

По его словам, эта технология может оказаться более эффективной ответной мерой на новые угрозы, с которыми могут столкнуться вооруженные силы Великобритании.

Представитель министерства обороны сообщил Би-би-си, что прототип разрабатывается не в целях дать отпор какой-то конкретной угрозе, а чтобы оценить, может ли такой тип оружия повысить эффективность вооруженных сил.
Korrespondent
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