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5 января 17, 19:32
Местонахождение нападавшего в ночном клубе Стамбула
Стамбул
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Турецкие власти установили вероятное местонахождения нападавшего в стамбульском клубе.
Турецкие власти установили вероятное местонахождения нападавшего в стамбульском клубе.

Турецкий вице-премьер Вэйси Кайнак заявил об установлении вероятного местонахождения нападавшего в стамбульском клубе, передает Sky News.

"Вице-премьер Турции Вэйси Кайнак сообщает, что служащие установили предполагаемые связи и местонахождение нападавшего в ночном клубе Стамбула", - говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула произошел теракт. Погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Позже была установлена личность исполнителя теракта в Стамбуле.
Korrespondent
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