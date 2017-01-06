Сенатор Грэм грозит Трампу и новыми санкциями РФ

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что уверен в введении новых санкций против России, несмотря на желание избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, передает CNN.

"Санкции будут, господин избранный президент Трамп", - сказал сенатор.

Он выразил надежду, что подготовленный американской разведкой доклад убедит Трампа во вмешательстве России в ход американских выборов.

"Они действительно опубликовали неприятную для Демократической партии информацию. Это действительно повлияло на позиции Хиллари Клинтон. Если не ответить на это - на следующих выборах это же могут сделать с республиканцами Иран и Китай", - добавил Грэм.