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5 января 17, 19:41
Сенатор Грэм грозит Трампу и новыми санкциями РФ
Линдси Грэм
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Сенатор также пригрозил Трампу, что не поддержит кандидатов, не признавших вмешательство России.
Сенатор также пригрозил Трампу, что не поддержит кандидатов, не признавших вмешательство России.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что уверен в введении новых санкций против России, несмотря на желание избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, передает CNN.

"Санкции будут, господин избранный президент Трамп", - сказал сенатор.

Он выразил надежду, что подготовленный американской разведкой доклад убедит Трампа во вмешательстве России в ход американских выборов.

"Они действительно опубликовали неприятную для Демократической партии информацию. Это действительно повлияло на позиции Хиллари Клинтон. Если не ответить на это - на следующих выборах это же могут сделать с республиканцами Иран и Китай", - добавил Грэм.
Korrespondent
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