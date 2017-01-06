Разведка: Кибератаки на США санкционированы Кремлем

Похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено Кремлем. Это подтвердил во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает Укринформ.





"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы (в США - ред.), учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - заявил Клэппер.





Он также выразил убеждение, что Россия будет проводить кибероперации против США и в будущем. По его словам, ожидается, что они будут направлены на сбор разведывательной информации, обеспечение процесса принятия решений российским руководством, проведение операций влияния для поддержки военных и политических целей России, а также для подготовки киберпространства для будущих целей.





Кроме того, Клэппер сообщил, что у него есть данные об использовании Россией кибертактики и инструментов с целью воздействия на общественное мнение в Европе и Евразии.





Кроме России, по его словам, Соединенным Штатам в киберпространстве угрожают Китай, Иран, Северная Корея, а также криминальные и террористические организации, целями которых являются государственные, коммерческие, политические учреждения и отдельные граждане США.





ВВС сообщает, что Клэппер заявил, что причины, по которым Россия могла вмешаться в американские президентские выборы, раскроют в отчете, который будет обнародован на следующей неделе.

По информации агентства, Клэппер ответил положительно на вопрос одного из конгрессменов, собирается ли отчет "приписать мотивы Путину".





Сегодня отчет передали действующему президенту США Бараку Обаме. В пятницу его содержание изложат новоизбранному президенту Дональду Трампу, а на следующей неделе сокращенную версию обнародуют для общественности.





"Мы не можем сказать, что они не изменили подсчета голосов или что-то вроде", - сказал Клэппер о деятельности российской разведки, добавив, что Россия могла иметь "несколько мотивов".





На вопрос сенатора Маккейна, были ли эти хакерские атаки "актом войны", Клэппер ответил, что "это очень серьезное политическое заявление, которое, я думаю, разведка не должна делать".





Ранее ФБР опубликовало доклад, в котором говорится, что две хакерские группировки, связанные со спецслужбами Российской Федерации, в 2015 и 2016 годах осуществляли хакерские атаки на объекты инфраструктуры, правительственные и учебные учреждения с целью похищения данных. Кибератаки были также направлены на одну из политических партий.