Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.60
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
28.51
USD
26.90
RUB
0.45
EUR
29.41
USD
27.86
RUB
0.46
Новости
Мир
6 января 17, 09:27
Моссад объявил первый набор женщин-агентов
Моссад
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Требуются сильные женщины", - гласит объявление о найме, опубликованное во многих израильских газетах.
"Требуются сильные женщины", - гласит объявление о найме, опубликованное во многих израильских газетах.

Израильская политическая разведка "Моссад" впервые объявила о широком наборе в свои ряды женщин-агентов. Соответствующие объявления появились в прессе и на сайте службы.

"Требуются сильные женщины", - гласит объявление о найме, опубликованное во многих израильских газетах.

На данный момент в штате "Моссада" 40% женщин-сотрудников, 24% из которых занимают ключевые руководящие посты в ведомстве, отмечают местные СМИ.

Экс-директор "Моссада" Тамир Пардо отмечал, что женщины на секретной службе способны успешно выполнять сразу несколько заданий и подавлять свое эго ради достижения целей.

"Вопреки стереотипам, вы видите, что женщины превосходят мужчин в способности ориентироваться в обстановке, оценивать ситуацию... Если они работают как следует - значит, они работают очень хорошо", - отмечал Пардо.

Служба политической разведки была создана в Израиле в 1949 году. По своему назначению и функциям она сравнима с американским ЦРУ. Сегодня "Моссад" считается одной из самых эффективных разведслужб в мире.

Ранее в этом месяце был назначен новый глава Моссада.
Korrespondent
Ещё по теме:
НАБУ против ГПУ: Детективы задержали следователя ГПУ
Президент Израиля из-за смерти Переса покидает Украину
Тимошенко отчаянно стремится к власти
С 12 октября в Киеве запрещена торговля алкоголем ночью
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия уводит свои корабли из Сирии
noimageМосква сокращает численность войск РФ в Сирии
noimageТеперь Трамп будет решать судьбу Сирии
noimageТурция уничтожила десятки боевиков ИГ в Сирии
noimageАвстрия продлит погранконтроль на неопределенный срок
Лента новостей
Загрузка...