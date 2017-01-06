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6 января 17, 09:48
Япония из-за памятника отозвала посла в Южной Корее
Япония
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Это ответная мера на памятник напротив консульства Японии женщинам-жертвам сексуального насилия японцев во Второй мировой.
Это ответная мера на памятник напротив консульства Японии женщинам-жертвам сексуального насилия японцев во Второй мировой.

Япония временно отзывает своего посла в Южной Корее, заявил генсек японского правительства Есихидэ Суга.

Он назвал это ответной мерой на установку напротив генконсульства Японии в Пусане памятника женщинам, которые стали жертвам сексуального насилия японских оккупантов во время Второй мировой войны

"Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо. Мы приняли решение временно отозвать нашего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ", - сказал Суга.

Статую установили 28 декабря представители южнокорейских общественных организаций без согласования с местными властями.

В этот же день ее убрали, но 30 декабря активисты добились одобрения со стороны городской администрации и вновь установили памятник рядом с диппредставительством Японии.

Ранее премьер Японии извинился за действия страны во Второй мировой, отметив, что будущие поколения, которые не были вовлечены в конфликт прошлого, не должны нести на себе бремя постоянных извинений.
Korrespondent
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