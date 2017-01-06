Тhe Washington Post рассказал о докладе по кибератакам РФ

В доклад разведки США о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента страны вошли данные прослушки российских чиновников, а также информация о лицах, передавших WikiLeaks украденные у Демократической партии данные.

Об этом пишет Тhe Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Накануне разведка США обвинила Россию в кибератаках и передала соответствующий доклад президенту Бараку Обаме. Сегодня доклад должны предоставить избранному президенту Дональду Трампу.

По словам собеседника газеты, объем документа - 50 страниц, на которых представлены "полные энтузиазма" высказывания высокопоставленных чиновников российского правительства, которым было известно о кибервмешательстве в президентские выборы.

После окончания избирательной кампании они "отмечали победу", считая результаты голосования "геополитическим выигрышем" для Москвы.

Тhe Washington Post пишет, что эта информация и другая информация способствовала формированию у разведки мнения, что "усилия Москвы, по крайней мере, частично были направлены на помощь Трампу".

В документе также указываются лица, которые помогли передать украденные у Демократической партии электронные письма сайту WikiLeaks, а также действия российских спецслужб, использовавших конфиденциальную информацию как республиканцев, так и демократов.

Отдельное внимание в докладе уделено мотивам "вмешательства". По данным разведки, российский президент Владимир Путин "имеет личную обиду" из-за действий кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которую он обвинил в "разжигании протестных акций в Москве в 2011 и 2012 годах".

Издание пишет, что кроме кибератак Россия использовала социальные медиа и поддельные новости, чтобы повысить рейтинг Трампа и подорвать репутацию Клинтон.

Сегодня также сообщалось, что спецслужбы США нашли связь между Россией и WikiLeaks.