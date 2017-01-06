Новости Мир
6 января 17, 09:56
Байден советует Трампу: Повзрослей, Дональд (ВИДЕО)
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Таким образом вице-президент США прокомментировал высказывания избранного президента страны в Twitter.
Таким образом вице-президент США прокомментировал высказывания избранного президента страны в Twitter.
Американский вице-президент Джозеф Байден посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу повзрослеть.
Таким образом политик прокомментировал высказывания Трампа в Twitter.
"Повзрослей, Дональд, повзрослей. Пора становиться взрослым. Покажи, на что ты способен", - сказал Байден в эфире телеканала PBS.
Накануне сообщалось, что в январе Байден может посетить Украину.
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