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6 января 17, 10:38
Австрия продлит погранконтроль на неопределенный срок
австрия
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Австрия намерена продлить пограничный контроль на неопределенный срок.   

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Австрии Вольфганг Соботка, передает DW.

"До тех пор, пока ЕС не в состоянии защитить свои внешние границы, мы в Австрии будем применять меры на национальном уровне...Ни при каких обстоятельствах я не готов идти на риски", - отметил Соботка. 

Согласно его словам, возвращение к Шенгенской зоне возможно только при выработке "общеевропейского решения по вопросу охраны границ", чего не стоит ожидать до февраля нынешнего года.

Напомним, как сообщал ранее  "Ура-Информ", государственная судоходная компания "Украинское дунайское пароходство" (УДП) получила от Австрии 60 барж "Европа-IIБ", которые были заказаны еще во времена Советского союза в 1989 году.
URA-Inform
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